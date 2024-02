Nella serata di ieri a La Domenica Sportiva Leleè sbottato ( QUI le sue parole), commentando la gara tra Inter e Juventus. Oggi a Radio Deejay è tornato sull'accaduto, commentando poi anche la gara. Le sue parole:"La discussione? Era semplicemente la passione nella profondità dell'analisi. Va premiato il lavoro? Il discorso é questo: il valore delle due squadre portava l'Inter a essere inferiore. Acerbi e Darmian contro Danilo e Bremer, ad esempio. Calhanoglu e Mkhitaryan contro gli altri. Calha non è scarso? Ma non faceva questo mestiere, era una mezzala offensiva, ora è diventato un mediano. Proprio grazie al lavoro"."Se mi è piaciuta la partita? Mi è piaciuto che ci sono state tante occasioni da gol. Ci sono stati degli Inter-Juve dove non si è tirato in porta. Come all'andata, certamente. Qui un solo gol, ma almeno 7-8 occasioni tra pali e miracoli di Szczesny".