Le parole di Lelea La Domenica Sportiva:"Al di là del suo percorso decennale, in virtù del primo completamente positivo, il secondo – senza dare solo la colpa a lui -, aveva delle basi che cominciavano da lui. Doveva essere la certezza, la garanzia per tornare ai successi, sconfessando i percorsi che avevano portato alle vittorie di Sarri e Pirlo. La verità è che la Juve non ha mai trovato la competitività, arrivando tanti punti dietro chi ha vinto lo scudetto. Ha vinto solo l’ultima Coppa Italia di 10 trofei, ci sono le figure in Champions League… poi c’è lo svilimento del patrimonio dei calciatori, nessuno è migliorato. A fronte di continui investimenti, la Juventus non è cresciuta. Il comportamento finale, non è passabile".