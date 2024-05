Lele, a Radio DeeJay, ha parlato così della giornata di Serie A."Credo anch'io che i giochi siano fatti per la panchina della Juve. Anche il Napoli deve decidere, è un discorso generale. Penso al Milan: sono stati fatti venti nomi, ed è una cosa da capire. Va oltre la situazione della Juventus. Lopetegui? Soprattutto il Milan, con questi criteri, non avrebbe avuto Sacchi. Non ha un gran passato, ma ha allenato Spagna, Real Madrid, ha vinto col Siviglia. Lì viene chiamata la società, che deve essere forte, sopra le parti. La gente ha il diritto di contestare, ma non può sovrastare la decisione. Conceiçao ha fatto un gran lavoro al Porto, tutti i tecnici sono assolutamente ottimi. Penso a De Zerbi. A Sarri. Sono tutti diversi, ma c'è da fare il mercato. Quando è arrivato Inzaghi all'Inter non c'era grande hype, poi ha vinto"."Hanno finito le birre e i vini, i super alcolici alla Pinetina. Avendole finite, sono andati a Sassuolo brilli. Adesso l'Inter va a Frosinone. Dovrebbe continuare a festeggiare per correttezza? Cosa vuoi che ti dica… Il calendario non si è fatto pensando alla birra".