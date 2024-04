Lele, a Radio DeeJay, ha parlato così della vittoria della Juventus di ieri sera."Vorrei rispondere: la Juve è contratta dal periodo. Non dovrebbe essere associata alla storia, alla grandezza del club. Ma è invece una lettura comune alla Juventus: non è che vive per cercare il secondo e il terzo gol, spesso cerca di perdere tempo e portare a casa il risultato. E' stato spesso il marchio di fabbrica dell'allenatore. Una volta, come ieri, fa Szczesny il miracolo o Nzola salva il risultato. La settimana prima, però quel gol lo prendi da Marusic"."Credo che sia nella ricerca, la Juve gioca in casa e lo fa per vincere, e poi nella visione, questa squadra rispecchia le idee dell'allenatore. Nel bene e nel male".