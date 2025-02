ANSA



Como-Juventus, il commento di Adani

Leleintervenuto come di consueto a Viva El Futbol su Twitch ha commentato il 2-1 della Juventus a Como. Le sue parole:"Il percorso deve passare da ciò che in Italia spesso banalizziamo. Se tu meriti e vinci, significa che hai giocato meglio dell’altra squadra. Se tu vinci senza meritare, come accaduto contro il Como, allora l’idea passa in secondo piano. La Juve non ha meritato di vincere contro il Como. Anche se ha vinto giocando male, ma quella non è la strada che si sta cercando".