ha parlato della Juventus e degli obiettvi di quest’anno della società bianconera in campo europeo:- "Bisogna innanzitutto ricordare che la Juventus ha vinto in Italia con Allegri e ha cambiato. Ha vinto con Sarri e ha cambiato. Non ha vinto con Pirlo e ha cambiato".- "È evidente quindi che l’obiettivo del club è lottare per vincere la Champions League. Puoi giocare a nascondino, ma noi siamo qui per dire la verità. Bonucci e Chiellini hanno dimostrato che vincere in Europa è possibile, quindi l'obiettivo deve essere per forza la Champions. Allegri dovrà essere competitivo su tutti i fronti".