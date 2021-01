2









Ci ha provato, il Napoli. Ed è stato un nuovo capitolo in una storia infinita. Ma è tutto okay: al Mapei di Reggio Emilia, mercoledì, si giocherà la sfida tra Juventus e Napoli, valida per la finale di Supercoppa. A confermarlo, anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "La Supercoppa italiana ci sarà regolarmente, è stato solo un fuoco di paglia". Dopo giorni di notizie e domande, l'AD ha infatti confermato l'appuntamento: "C'è stata questa provocazione, ma si tratta di impegni che verranno rispettati. Il calendario e il campionato sono cose sacre: si giocherà come da programma".