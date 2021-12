amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato così: “La litigiosità si supera andando avanti e pensando al prodotto, cercando di arricchirlo anche grazie al miglior centro VAR al mondo, cercando di arricchire il prodotto.. Da parte loro c'è stato un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo ha perso un miliardo e due, i calciatori niente. Questo l'ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli”.- “Penso di sì, oggettivamente penso che il cambio epocale sia in corso, la Lega ha costruito tanto negli ultimi anni, stiamo andando nella direzione di realizzare un prodotto in maniera autonoma. Questo non vuol dire che teniamo fuori le tv e i network, ma non possiamo essere schiavi di un eventuale accordo di mercato che ci penalizzi, questa possibilità sarà una opzione in più”.