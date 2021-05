L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento ha detto: "Siamo contenti di ospitare la finale di Coppa Italia nel nostro stadio: con tutte queste difficoltà riuscire a fare cose belle ti dà energia e siamo felici perché entrerà anche il pubblico. Mi spiace solo perché avremmo potuto portare i tifosi allo stadio già da qualche tempo: credo che come sistema calcio siamo stati penalizzati, spero che questo sia un nuovo inizio e si possa dare continuità".



MAPEI STADIUM - "Grazie agli investimenti della proprietà siamo riusciti a far sì che il nostro stadio sia diventato un gioiellino che ha ospitato grandissimi eventi, a partire della Nazionale maggiore e dall’Under 21, ma anche l’Atalanta in Europa, la Supercoppa e ora la finale di Coppa Italia. Il nostro impianto è diventato un punto di riferimento per le gare di alto livello: questo fa parte di un progetto sportivo che la nostra proprietà ha voluto da qualche anno".



SUPERLEGA - "Mi sono sentito tradito. Capisco i problemi dei grandi club, ma i problemi sono di tutti e penso che in un momento come questo ci debbano essere unione e solidarietà, rispetto delle persone e capacità di affrontare tutti insieme le difficoltà". STIPENDI - "Lo slittamento? Onestamente non credo sia giusto, perché nel momento in cui prendiamo impegni dobbiamo mantenerli e avere rispetto di tutte le persone. Poi magari le società più in difficoltà possono trovare un accordo di buon senso con i giocatori, che sono i primi a poterti venire incontro. Noi abbiamo già pagato aprile. Questo dovrebbe essere normale, qualsiasi azienda deve pagare gli stipendi in tempi regolari. Ritengo che l’eventualità di un taglio delle ultime due mensilità sia una cosa che va studiata bene: deve essere un discorso da parte di tutti. E comunque credo che non dovrebbe essere possibile permettere acquisti importanti che consentono ad alcuni club di ottenere grandi risultati se non si hanno le possibilità economiche".



NUOVA COPPA ITALIA - "Il nuovo format della Coppa Italia? Bisogna fare una riflessione complessiva per il bene del nostro calcio. Purtroppo guardiamo sempre a noi stessi e ai nostri interessi, ma finché ragioniamo in questo modo diventa difficile crescere: bisogna continuare a far sì che i giovani siano vicini al nostro sistema, che va rivisto in generale, dalla Serie A ai campionati minori".