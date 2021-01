1









Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dichiarato: “Marotta è mio grandissimo amico ed è stato il mio maestro, ho iniziato con lui al Monza e poi ho continuato nel Ravenna, Como e così via. Dico che è stata la persona che mi ha dato le basi per questo lavoro. Io al suo posto? In questo momento assolutamente no, sto benissimo al Sassuolo. Siamo una grande società, c’è una grande famiglia alle spalle. Non mi muovo assolutamente”.



SCAMACCA - "Già della Juve? Di avviato non c'è nulla. Scamacca oggi è in prestito al Genoa e sappiamo che ci sono tante richieste, ma fa parte della nostra politica, crediamo che debba crescere molto ancora, se ci saranno delle condizioni importanti le valuteremo. Credo che sarà ancora un giocatore del Sassuolo. Prestito? Non vogliamo dare giocatori in prestito agli altri, perché altrimenti rientrano alla nostra base, è un giocatore importante e quindi può farci comodo. Non c'è solo la Juventus su di lui".



LOCATELLI, BERARDI E BOGA - "Qui ci sono giocatori che hanno richieste importanti, loro tre ma non solo. Diventa difficile trattenerli, ma la nostra è una politica di crescita per i ragazzi, poi se arriva una big per loro le loro esigenze vengono anche assecondate. E' normale che arrivare in Europa ci porterebbe un po' di pace in questo senso. Già quest'anno abbiamo fatto fatica a trattenere questi ragazzi, come Locatelli ad esempio, Boga o Berardi, ma siamo abituati". ESPULSIONI - “Abbiamo fatto una buona partita, siamo soddisfatti perché abbiamo dimostrato che società siamo. Peccato, abbiamo perso un’opportunità. Le espulsioni possono succedere, siamo arrabbiati ma potevamo essere arrabbiati perché non è stato espulso Bonucci, ci poteva stare il rosso ma questo fa parte del gioco”.



INTER O JUVE - “Facile che vinca l’Inter, è la squadra che oggi è più completa”.