Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport di Merih Demiral. Il difensore turco è arrivato in Emilia in in sinergia con la Juventus e la stessa Juve conta di portarlo a Torino nella prossima stagione. "Non è andato soltanto Fabio (Paratici ndr) a vedere dal vivo Demiral, ci sono andati in molti", spiega il dirigente neroverde: "Con la Juventus faremo delle valutazioni, abbiamo un rapporto molto buono. C'è motivo di orgoglio, l'abbiamo preso a gennaio, faccio i complimenti ai nostri scout e a De Zerbi per averlo valorizzato. Se ci saranno proposte importanti le valuteremo, così come per Sensi e tutti gli altri".