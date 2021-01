Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo sul taccuino di Fabio Paratici per il quale sono stati avviati contatti già in estate, non è un obiettivo di mercato solo della Juventus. Anche di questo ha parlato ai microfoni di Rai Sport oggi l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali: "Locatelli verso il Manchester City? Essere sulla bocca di tutti è una buona cosa, significa che stiamo facendo un lavoro positivo. Sono tutti discorsi che faremo nel mercato estivo, a gennaio le opportunità per giocatori importanti non verranno prese in considerazione."