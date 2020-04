Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ai microfoni di Sky Sport si è espresso così sulla possibilità di riprendere la stagione: “La posizione della Roma è di terminare questo percorso: come tutti i cittadini italiani stiamo cercando di minimizzare il più possibile l’impatto del virus. Da subito siamo stati molto sensibili, mettendo al primo posto la tutela della salute di giocatori e tifosi. Ricordo l’incertezza prima della partita di Europa League contro il Siviglia, che ci vide assumere subito una posizione molto forte. Come per tutti i cittadini l’ambizione è di tornare alla normalità. O meglio: a una nuova normalità, che può essere quella di prima, ma in convicenza con il coronavirus”.



“Tuttavia il coronavirus è il nuovo elemento da tenere in considerazione nella ripresa dell’attività. Se sono convinto della ripresa? Più che convito. Sono convinto soprattutto dell’aiuto e del ruolo che il calcio può avere nella ripresa di questa nuova normalità. Per la vita dei cittadini riprendere in convivenza con il coronavirus significa la possibilità di un accesso facilitato e a basso costo di sistemi di diagnosi veloce e sicura. Minimizzare i rischi è l’unico modo finché non ci sarà un vaccino”.