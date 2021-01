1









Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, nel corso della conferenza stampa di presentazione della “PS5 Supercup” Juventus-Napoli, ha detto: “Nessuna polemica con De Laurentiis: la sua era una proposta a fin di bene e di nobili motivi, per giocare la Supercoppa più avanti, per raccogliere fondi per combattere la pandemia. Non è stato possibile e smorzerei i toni, non ci siamo infastiditi”.



IN ITALIA - "Potremo cogliere l’occasione di quest’anno per tornare a radicare la Supercoppa in Italia dopo gli esperimenti all’estero: per noi è un test. Siamo arrivati qui per quello che è successo, questa pandemia sta riportando a riconsiderare tutto, per noi sarà un grande test”.