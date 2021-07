Intervistato da Radiocor, Alessandro, ad dell'Inter, ha detto: "Bilancio 2020-2021? Registrerà una perdita significativa, è stato il primo esercizio pieno in cui abbiamo subito gli effetti Covid, circaper questo auspichiamo – tutela della salute permettendo – con la nuova stagione una riapertura degli impianti con l’utilizzo del green pass. In caso contrario sarebbe un nuovo colpo pesante da assorbire”.Sotto il profilo dei conti,, spiega, sottolineando che la priorità è sistemare gli esuberi in rosa e i prestiti e solo dopo si considererà eventualmente se proporre ai calciatori una riduzione flat dell’ingaggio modello Juventus. Lo scrive Calcio&Finanza.