L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato in occasione del premio Giacinto Facchetti:

RISPOSTA A COMMISSO - "Non voglio rispondergli, penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo le regole, mi viene da dire: restiamo uniti per lavorare per il bene del calcio senza fare polemiche. E lavoriamo per avere tutti i tifosi allo stadio il prima possibile: chiediamo alle autorità di riavere la capienza al 100%, perché il calcio ne ha bisogno".



NUOVO STADIO - "Ci siamo detti con il sindaco Sala che dovremo aspettare l'esito delle elezioni per parlare. Milan ottimista? Le due società sono sempre state affiancate in questo percorso e quindi l'ottimismo dei rossoneri è il nostro, sperando di poter riprendere al più presto il progetto per il bene anche della città in vista delle Olimpiadi del 2026, non solo dei club".