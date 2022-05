Andres Blazquez, ad del Genoa, è intervenuto a Il Secolo XIX: "Samp? Mi è rimasta addosso una grande delusione, alla fine della partita stavo male. Mi vedo con il mister e con Spors, mi aspetto una grande reazione dalla squadra già contro la Juventus. Non ci arrendiamo, dobbiamo crederci fino a quando sarà possibile".



RIGORE CRISCITO - "Che ha avuto le palle per andarlo a tirare. Non è facile prendersi quella responsabilità, lo ha fatto. E ho visto quanto ci tiene al Genoa. Stava male, ho cercato di consolarlo, l'ho abbracciato e poi l'ho chiamato. Non è colpa sua, un errore ci sta. Sul dischetto ci è andato solo lui".