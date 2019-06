Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Maurizio Sarri, ex tecnico dei toscani, e non soltanto. Queste le sue dichiarazioni: "Sarri alla Juve? È tutto fatto, credo il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo così come successe lo scorso anno. Traorè andrà alla Juventus, come Krunic al Milan. Praticamente ufficiali. Le previsioni danno Caputo al Genoa con Andreazzoli? Ci puó stare". Mancherebbe pochissimo, insomma, per l'ufficialità del sostituto di Massimiliano Allegri.