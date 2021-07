Luca, ad dell'Atalanta, ha parlato a margine della presentazione delle maglie gara ufficiali della stagione 2021/2022: “Già da oggi si inizia ad aggregare qualcuno che ha disputato il campionato europeo. Riguardo al mercato ci sono varie ipotesi che stiamo valutando, so che Gollini è un giocatore importante per l’Atalanta, ci ha permesso di crescere, vediamo cosa succede, a oggi non c’è nulla di definitivo. Tottenham? Ipotesi molto concreta. Qualche voce di mercato è figlia di un interessamento, ma partiamo da una squadra fatta da giocatori che hanno dato molto e ottenuto risultati straordinari. Grazie anche al nostro grandissimo allenatore, per questo pensiamo di ripartire dal nostro gruppo. Il mercato quest'anno è particolare, per la pandemia e per altri problemi".- "Le vendite ci devono rinforzare non indebolire, Romero è stato uno dei centrali più forti ed è normale che abbia degli interessamenti, l’Atalanta gli ha permesso di crescere e di giocare in Champions, vediamo cosa succede, se dovremo fare delle vendite cercheremo di farle con raziocinio e intelligenza. Le offerte devono essere congrue rispetto al valore dei giocatori. Musso? Ogni anno cerchiamo di portare giocatori utili alla crescita dell’Atalanta e del progetto".- "Vivere una competizione diversa come là in Premier è un’esperienza molto stimolante, gli auguro il meglio perché se lo merita. Noi cerchiamo di portare giocatori utili all’Atalanta. Il mister si sente la responsabilità di tutto il progetto Atalanta io mi confronto con lui per avere stimoli nuovi, cerchiamo di lavorare perché si concretizzino”.