Nella giornata di oggi è stata pubblicata ufficialmente l'anteprima di quella che sarà la quarta maglia della Juve per la prossima stagione. Tantissimi i dibattiti che ne sono scaturiti, tra favorevoli e contrari per lo stile particolare scelto e creato grazie alla collaborazione con lo street art Kobra Artist. Tra quelli che hanno approvato questa nuova linea c'è anche il brasiliano Arthur, il quale lo ha reso noto attraverso un post condiviso sui suoi account social, in cui scrive: 'La vita è meglio a colori'.