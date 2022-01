Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'apporto di Adrien Rabiot alla Juventus: "Quello che dico io è: cos’è? Non tira mai, non fa un assist verticale, non va nel cross deciso, non riempie l’area. Io l’ho letta l’intervista l’intervista dopo l’Inter di Allegri: ho detto, allora mi sono rincoglionito io. Io nel primo tempo mi ero un attimo distratto e ho sentito nominare Rabiot: ah, era entrato? E’ una battuta, ma c’era? Impalpabile, il nulla. A Max voglio bene, abbiamo spesso condiviso delle idee: però su questa non condivido".