"Con lo Spezia obbligo di vittoria: adservono 13 punti nelle prossime cinque partite". Apre così Tuttosport nella sua edizione odierna, commentando anche l'acquisto di Paredes da parte della. E del resto è stato lo stesso Allegri ad ammettere in conferenza che la Juve deve recuperare i punti persi contro Samp e Roma. 13 punti, dunque quattro vittorie e un pari: si può fare? Dopo lo Spezia, il calendario bianconero dice Fiorentina in trasferta, Salernitana in casa, Monza in trasferta e Bologna in casa. Sulla carta, l'impresa è possibile. Ma Genova insegna: servirà alzare il livello.