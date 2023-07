Matias Soulé si era presentato biondo al primo giorno della nuova stagione con la Juve. Un look che però è durato poco visto che dai social della Juventus si può vedere come si sia tagliato i capelli. Un consiglio forse dato da Massimiliano Allegri visto che Angel Di Maria poche settimane fa ci aveva scherzato sui social commentando: "A tuo papà Allegri non piacerà".