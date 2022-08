Nel giorno in cui il gruppo squadra è tornato ad allenarsi alla Continassa, dopo 48 ore di riposo concesse post tournée, e dopo la decisione diche ha delineato i tempi di recupero;. La parola d’ordine, come racconta il Corriere dello Sport: “La Juve non comprerà tanto per comprare”.– Prima di acquistare, però, l’imperativo è quello di sfoltire la rosa: “”. Poi, le indicazioni date da Massimiliano Allegri: “un centrocampista di qualità, un vice-Vlahovic pronto subito e pronto a tutto, un altro difensore se alla fine dovesse partire pure Daniele Rugani. E un esterno sinistro puro, che strada facendo sta diventando una priorità”.– Due su tutti, i prossimi obiettivi in entrata della Juventus. In particolare si accelera su Filip: “quando la scorsa settimana il suo agente Alessandro Lucci ha riaperto il discorso con la Juve, proprio Kostic ha rimesso tutto in discussione: i bianconeri sono la sua prima scelta, West Ham messo in stand-by nonostante l'ultimatum ricevuto negli scorsi giorni”. La dirigenza bianconera ora prepara l’affondo e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta ufficiale all’Eintracht; il calciatore, invece, è già convinto della destinazione. A centrocampo, invece, il nome caldo rimane quello di, mentre in attacco non si molla la pista, per quanto difficile sia.