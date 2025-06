Acerbi litiga con un tifoso del PSG: 'Non mi piace essere preso per il c**o. Io sono matto, ti sfondo di botte'

Getty Images

Le parole di Acerbi al tifoso

Brutto episodio a Seattle, dove l’è in ritiro per il, che ha visto protagonista il difensore nerazzurro. Durante una sessione dedicata ad autografi e selfie con i tifosi,è stato provocato da un ragazzo con la maglia del PSG, il quale inneggiava a Barcola. La reazione del difensore nerazzurro, ripresa in un video poi rilanciato su X, è stata molto dura.Acerbi, affiancato da un interprete che traduceva le parole, ha risposto al tifoso:”.

Il riferimento è ovviamente alla finale di Champions persa 5-0 dall'Inter contro il PSG. Una partita nella quale Acerbi ha sofferto la grande intraprendenza di Barcola, autore dell'assist per il definitivo 5-0 di Mayulu.