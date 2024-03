Acerbi, squalifica ridotta?

Francescopuò ancora cavarsela, evitando la stangata. Secondo La Gazzetta dello Sport, la speranza del difensore nerazzurro e della stessaè che - nel caso in cui non venissero a galla evidenze fattuali di un insulto razzista adurante il match di domenica scorsa contro il Napoli, per cui è necessario "scandagliare" video e audio in mano al Procuratore Giuseppe- la violazione contestata possa cambiare passando dall'articolo 28 al 29, ovvero quello relativo allaIn quel caso la pena massima prevista dall'ordinamento è di due giornate di squalifica, che con eventuali aggravanti potrebbero salire fino a tre o quattro. Comunque molto meno dellecon cui erano stati puniti altri giocatori protagonisti di vicende del tutto analoghe, in cui come oggi mancavano prove evidenti. La palla, decisamente rovente, torna nelle mani del, che emetterà la sentenza nei confronti di Acerbi all'inizio della prossima settimana.