Il difensore della Lazio Acerbi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Tutti vogliamo ritornare, non solo a giocare in campo, ma vogliamo ritrovare la quotidianità. Saremo i primi a scendere in campo se ci sarà la possibilità. Per ora stiamo in attesa di sviluppi, non siamo noi a decidere. Piano piano le cose stanno migliorando, ma c’è sempre il pericolo. Spero che i contati calino, conta la salute della gente. Si pensa troppo al calcio. Noi siamo privilegiati, gli altri no. Ovviamente il calcio è importante, sposta tanti soldi. Se c’è la minima possibilità di tornare, siamo pronti a tornare da secondi in classifica, vogliamo vincere. Ma con una mente aperta bisogna guardare anche agli altri. Ci sono tante persone che non lavorano, persone che muoiono”.