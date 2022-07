Era nell'aria già da diverse settimane, ma ora la rottura tra Francesco Acerbi e il mondo laziale sembra essere definitiva. Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, il centrale azzurro non avrebbe intenzione di presentarsi al ritiro in programma ad Auronzo di Cadore il 9 luglio. Questo ovviamente fa gola alla Juve, ancora in attesa di capire come si evolverà la situazione legata al futuro di De Ligt.