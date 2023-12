Inter, le parole di Acerbi sulla Juve



Beh, Francescoai microfoni di Dazn non fa nomi, ma il riferimento appare chiaro. Il difensore dell ’ si unisce alla partita a ping pong a distanza che vede esponenti di Juventus e Inter rimbalzarsi addosso le responsabilità per la vittoria dello scudetto, la pressione da tenere sulle spalle. Allegri lo ripete spesso in conferenza stampa: “lo dicono loro, l’Inter è favorita per lo scudetto, costruita per questo, mentre noi siamo ad un altro punto del nostro progetto”.

Sul discorso, come dicevamo, è intervenuto Acerbi: “Sento dire che l’Inter deve stravincere lo scudetto, ma non dimentichiamo che abbiamo cambiato tanti giocatori. Chi è arrivato sta facendo bene, ma chi è andato via è forte. Ricordiamoci che la Juve per Vlahovic, Chiesa e Bremer ha speso 200 milioni, noi abbiamo preso dei parametri zero”.