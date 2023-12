Gol irregolare dell’1-0 e rigore non dato su Osimhen. Deve parlare De Laurentiis, subito! #NapoliInter



pic.twitter.com/fXmpU9zl27 — Antonio Gaito (@antonio_gaito) December 3, 2023

Non solo il gol di Calhanoglu, nato da un fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, sul punteggio di 1-0 a favore dell'Inter, Acerbi prende con il piede la gamba di Osimhen che cade a terra in area di rigore. Proteste dei giocatori del Napoli ma anche in questo caso, per Massa è tutto regolare.