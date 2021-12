Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport dopo le polemiche con la tifoseria biancoceleste:Il sorteggio con Macedonia e Portogallo non è semplicissimo. Adesso ci concentriamo su club e campionato, ma quando sarà il momento penseremo a questo playoff"."Ho avuto l'occasione di andare a giocare in Inghilterra in passato, mi sarebbe piaciuto molto perché lo trovo parecchio emozionante e attualmente è il campionato più bello al mondo. Guardando le partite si nota che il tifo e l'atmosfera sono di altissimo livello. Nel 2022 resterò però alla Lazio? Sì certo!"