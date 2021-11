Francesco Acerbi, da vero leader biancoceleste, ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Lazio per 3-0 sulla Salernitana: "Dovevamo vincere e convincere. Dopo i primi 5 minuti abbiamo fatto benissimo. Idem nel secondo tempo. Ora c’è un po’ di riposo, poi ci caricheremo per la Juve, perché ci sarà un tour de force importante. Sarà fondamentale per capire chi siamo veramente. Nei big match, però, difficilmente sbagliamo approccio. Serve determinazione con tutte le squadre".

Lazio-Juve si giocherà sabato 20, al rientro dalla sosta per le nazionali.