La situazione Acerbi: cosa può accadere ora



Le tempistiche

L'audizione dicon la Procura Figc è stata breve,. Il difensore si è collegato in videoconferenza da Appiano Gentile, dove era presente un ispettore federale, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta e l'avvocato del club Angelo Capellini.Durante l'audizione, Acerbi ha risposto alle domande del procuratore Giuseppe Chinè . Quest'ultimo, dopo aver trascorso gli ultimi tre giorni nel raccogliere il maggior numero di prove possibile, è ora determinato a ricostruire ad ogni costo gli eventi accaduti tra Acerbi e Juan Jesus al 60° minuto della partita Inter-Napoli.Nei giorni precedenti,ha ribadito a tutti, compresa la dirigenza nerazzurra, di non aver mai emesso "frasi razziste". Ai giornalisti presenti alla stazione Centrale di Milano, dopo essere stato allontanato dal ritiro della Nazionale, ha dichiarato di essere stato frainteso. Questa stessa versione è stata sostenuta anche con la Procura.Ora è fondamentale comprendere quali prove abbia Chinè a disposizione, se sia riuscito a trovare anche solo una prova parziale che confermi la versione di Juan Jesus. Quest'ultimo, su Instagram, ha affermato di aver udito Acerbi dirgli "vai via nero, sei solo un negro".Dopo aver ascoltato anche il giocatore del Napoli nella stessa giornata,. Quest'ultimo, martedì scorso, aveva richiesto alla Procura un supplemento d'indagine e dovrebbe pronunciare la sua decisione finale all'inizio della prossima settimana.Se gli insulti fossero riconosciuti di natura razzista, la sanzione per la violazione dell'art. 28 del Codice di giustizia sportiva della Figc prevede una squalifica di "almeno 10 giornate". Un duro colpo che l'Inter non ha alcuna intenzione di passare sotto silenzio.