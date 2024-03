Acerbi-Juan Jesus, Gravina può intervenire

Se da una parte, Juan Jesus sta valutando di procedere con una denuncia penale nei confronti di Acerbi, Una decisione del Giudice è infatti inappellabile da chiunque non sia il sanzionato. Il brasiliano, riferisce la Gazzetta dello Sport, non può quindi fare ricorso alla Corte sportiva d'Appello. In linea del tutto teorica potrebbe presentare un esposto alla Procura Figc, che però sul caso ha già indagato, quindi avrebbe poco senso chiedere un secondo controllo.In realtà però, la questione non è ancora del tutto conclusa. L'articolo 102 del Codice di giustizia sportiva sostiene infatti che". Toccherebbe quindi a Gabriele Gravina intervenire; la sua lotta al razzismo è nota. Chissà che non voglia dare un altro segnale forte, si legge sul quotidiano. Un esempio ci fu con Lukaku nella passata stagione, quando l'attaccante belga dopo Juventus-Inter di Coppa Italia fu espulso per doppia ammonizione dopo però che era stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi. In quel caso, il presidente della Figc di fatto "tolse" la squalifica al giocatore.