Caso Acerbi-Juan Jesus, il Napoli: niente patch contro il razzismo

. Questo l'annuncio del responsabile marketing deldopo quanto accaduto con Francesco, assolto ieri dal Giudice Sportivo dalle "accuse" di razzismo per l'episodio che ha visto coinvoltonel match contro l'Inter.Il club partenopeo, una volta resa nota la sentenza, aveva già preso posizione con un duro comunicato , promettendo di non aderire più "a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni" e di continuare "a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione". Ora, mentre Juan Jesus valuta la denuncia penale nei confronti di Acerbi, il Napoli passa già al primo gesto concreto.