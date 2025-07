Acerbi-Inter, nervi tesi: ipotesi addio, Chivu vuole Leoni

Getty Images

Acerbi-Inter, sarà addio?

Come scrive Calciomercato.com, il difensore italiano è sempre stato un fedelissimo di, che lo ha fortemente voluto con sé e lo ha poi trasformato in una figura carismatica all’interno dello spogliatoio, che ha raggiunto probabilmente il suo picco di gradimento tra i tifosi con la semifinale di Champions League contro il Barcellona.Tuttavia, con il club in sé non si è mai instaurato lo stesso legame speciale che c’era tra il giocatore e l’allenatore. E ora che Inzaghi non è più alla guida della squadra, è inevitabile che la dirigenza inizi a valutare il futuro del centrale con maggiore freddezza. Anche perché, in passato, non sono mancati momenti di tensione, soprattutto quando Acerbi ha scelto di affidarsi a specialisti esterni al club per recuperare da alcuni infortuni, generando un po' di malumore in società.

Idea Leoni

Qualche crepa in un rapporto non propriamente idilliaco, dunque, si è creata, inoltre il nuovo tecnico Cristian Chivu avrebbe espresso con forza il desiderio di portare in nerazzurro, giovane difensore del Parma che piace molto anche alla Juventus , nonostante il prezzo elevato del suo cartellino. Tutti elementi che rendono più incerto il futuro di Acerbi in maglia Inter.