Le parole di Francesco Acerbi alla Rai: "Sono entrato senza scaldarmi ed ero pronto. Questo è un torneo che arriva a fine campionato e bisogna stare sul pezzo per aiutare la squadra, questa è la forza del gruppo e si è visto stasera. Continuiamo a vincere, se prendiamo gol e vinciamo non mi interessa molto. Cerchiamo di attaccare e difendere da squadra, questo è quello che fa il nostro gruppo e fino adesso è andata bene. Il gruppo fa la differenza sempre, ci sono 3-4 squadre più attrezzate, ma noi abbiamo qualcosa nell'aria, sognare non costa nulla"