Forte caos attorno a quanto accaduto domenica sera durante la partita tracon protagonisti i due difensori Francescoe Juan. "Mi ha detto ne*ro e questo a me non va bene", diceva il difensore dei campani in direzione dell'arbitro Federico, riferendosi a una frase detta dal centrale nerazzurro. Spunta, quest’oggi, un retroscena sulla vicenda, raccontato da Tuttosport. Il direttore di gara - in ottemperanza alle nuove norme sul tema razzismo durante le partite di calcio - aveva proposto a Juan Jesus di interrompere temporaneamente la gara, ricevendo però dal giocatore brasiliano una risposta negativa.