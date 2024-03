L'assoluzione del difensore nerazzurro Francescoda parte del, dopo il caso dei presunti insulti razzisti rivolti adurante, non poteva che scatenare una serie di reazioni sui social. Dove in questi minuti è tornato in tendenza l'hashtag, spesso utilizzato nel corso della stagione per creare dibattito intorno alla squadra di Simone Inzaghi che, a detta di molti, è stata favorita più volte nel suo cammino verso lo scudetto, ormai alle tappe finali, grazie anche al "potere" dell'ad Beppe Marotta. Il tema, appunto, è tornato di rilevanza quest'oggi.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.