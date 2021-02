9









Nel vespaio di polemiche intorno allo scontro a distanza tra Antonio Conte e Andrea Agnelli in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia martedì sera, è emersa la querelle relativa al presunto "corteggiamento" di Fabio Paratici a Nicolò Barella, che non sarebbe andato giù al club nerazzurro. Ma al di là del fatto che non esiste alcuna prova che il dirigente juventino abbia davvero contattato il centrocampista dell'Inter per offrirgli un ingaggio, può essere interessante chiedersi: quest'azione si può fare?



A rispondere (negativamente) è il procuratore Jean-Christophe Cataliotti su Calciomercato.com: "I calciatori sotto contratto non possono essere contattati da altre società. Quale norma lo prevede? L'art. 95 bis delle NOIF che, con riferimento ai calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione, recita che sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto. Che cosa rischia un dirigente che viola la suddetta norma? L’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore a un anno!".