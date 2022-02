Dure, durissime accuse arrivano dall'Inghilterra, dirette alla Juve. Il Daily Mail, infatti, descrive così il club bianconero: "La Juventus è stata come un cobra velenoso nella finestra di mercato di gennaio: ha ipnotizzato le sue vittime e si è lanciata con un morso fatale al collo di Fabio Paratici e del Tottenham. C’è molta curiosità su come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur possano diventare fondamentali nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi".



E aggiunge: "La frenesia delle ultime ore di mercato ha forse generato troppe aspettative su due giocatori che in Italia hanno avuto prestazioni da giocatori normali e non da top player. La sensazione è che Paratici abbia scelto Kulusevski per disperazione, non sapeva chi comprare per accontentare l’esigente Conte e ha scelto di scommettere sullo svedese. Anche la scelta di Bentancur sembra essere un piano B, anzi forse un piano C viste le difficoltà nel raggiungere i top player in quel ruolo".