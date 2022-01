Intervistato da Il Corriere dello Sport, Gabriele Gravina ha detto la sua anche sulle accuse di Rocco Commisso alla Juve e ad altri club, che secondo il patron della Fiorentina hanno vinto facendo leva irresponsabilmente sul debito. Ecco le parole del presidente della FIGC: "No, non ha ragione perché per fare mercato bisogna rientrare in precisi indici di liquidità. Un conto è allarmarsi per il debito, un altro è dire che uno vince perché ha barato. E stendo un velo pietoso sui giudizi morali che Commisso dà della classe dirigente. Dopodiché dobbiamo mettere il sistema in sicurezza. Le norme da noi già varate riducono il margine di investimento a debito, vincolandolo sui ricavi. Le renderemo ancora più stringenti. Anche per fugare sospetti e illazioni che fanno male allo sport".