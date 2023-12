Nei giorni scorsi in Spagna era stato accostato alla, anche se la sensazione era quella che si trattasse di un colpo quasi impossibile; ora è costretto a fermarsi, a lungo. Grave infortunio per David, uscito al 35' del match di ieri sera trae Villarreal per una distorsione del ginocchio sinistro in un'azione di gioco. La diagnosi, arrivata poco dopo e confermata dallo stesso club, è risultata impietosa: rottura del legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Il difensore austriaco sarà operato nei prossimi giorni, stessa sorte già toccata di recente ai compagni Thibaut Courtois e Eder Militao. A questo punto, dunque, il suo futuro è più che mai un'incognita.