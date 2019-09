Leandro Fernandes va verso il ritorno in Olanda dove il Fortuna Sittard è pronto a prenderlo in prestito secco. Secondo quanto riportato da Eindhoven Dagblad l'affare tra i bianconeri e la squadra che milita in Eredivisie è vicina alla chiusura. Fernandes ha iniziato la carriera bianconera in Primavera e nella passata stagione ha giocato in Under 23 anche se il 2018/19 è stato segnato da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. L'accordo è di prestito secco, di un anno, con l'okay del giocatore arrivato ormai da tempo. Si aspetta solo la chiusura dell'affare: i tempi sono maturi.