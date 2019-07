Come riportato da Sky Sport, tra Perin ed il Benfica c'è accordo totale sull'ingaggio. Il giocatore, pertanto, si muoverà nei prossimi giorni - già domani, probabilmente - per raggiungere Lisbona e siglare ufficialmente l'accordo con il nuovo club. Le voci sullo stipendio ancora non sono chiare, ma, sempre secondo Sky Sport, l'ormai ex portiere bianconero sarà uno dei giocatori più pagati della storia del club, per i prossimi cinque anni. Affare da 15 milioni complessivi, con l'inserimento di Joao Ferreira nella trattativa.