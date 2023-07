Tanta, tantissima attesa riguardo al futuro die del suo possibile inserimento tra gli esuberi del. Questo potrebbe dare il via a una serie di trasferimenti e cambiamenti nel mercato, con la Juventus interessata a liberare spazio in attacco per formalizzare l'ingaggio didal Chelsea.Tuttavia, osserva il Corriere dello Sport, sembra che ci sia anche un'offerta molto attraente proveniente dall'Arabia Saudita per Lukaku, con una somma di 100 milioni di euro per un contratto biennale, con ulteriori 50 milioni di euro destinati al Chelsea. Nonostante queste tentazioni finanziarie, Lukaku sembra essere determinato a trasferirsi alla Juventus, poiché è entusiasta di lavorare con l'allenatore Allegri. Nel frattempo, Lukaku si trova ancora a Londra e continua ad allenarsi da solo, poiché il Chelsea è attualmente in tournée altrove. Il giocatore e il club hanno trovato un accordo per permettergli di allenarsi nel centro sportivo di Cobham in attesa del suo prossimo destino, che sembra essere la Juventus.Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se si concretizzerà il trasferimento a Torino.