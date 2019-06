La Champions League torna a Mediaset, almeno per la parte in chiaro. Dopo un anno di Rai, infatti, la massima competizione continentale sarà nuovamente visibile sui canali del Biscione. Lo riporta La Repubblica, che spiega come manchi solo l’assenso dell’Uefa - pura formalità - per formalizzare l’accordo di sublicenza tra Sky e Mediaset. Verranno concessi i diritti per 16 partite della prossima Champions League (inclusa la Supercoppa Europea).