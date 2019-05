“Aspettiamo le finali”. Parola di, che nel prepartita di Sampdoria-Juventus ha confermato le tempistiche per la scelta del nuovo allenatore bianconero. Gli occhi sono puntati sempre di più su, che come vi abbiamo anticipato ha già un accordo con il club campione d’Italia. In attesa della sfida di Baku contro l’Arsenal in programma mercoledì.- Come scrive Il Corriere dello Sport,. Che, da parte, sua aveva firmato il contratto con i Blues in un periodo in cui il mercato era “sbloccato” e con tutta probabilità vedràpartire in direzione Real Madrid. Insomma, la giusta causa ci sarebbe, anche se l’ipotesi del braccio di ferro è al momento improbabile.