E' #VideoGamesDay! L'unico modo per giocare con l'esperienza completa Juventus è #eFootballPES2020



Crea magie nel nostro Allianz Stadium!



Disponibile ora su PS4, Xbox One & PC (steam) https://t.co/zZ4cdfE4jG@officialpes pic.twitter.com/WTMfrjuseT — JuventusFC (@juventusfc) September 12, 2019

. La Juventus, come ben si sa, non sarà su Fifa 20, ma ha concesso l'esclusiva al solo PES. Così, con il prodotto della Konami lanciato sul mercato martedì, è ora di iniziare a scoprire come sono fatti i giocatori bianconeri all'interno del gioco.su Instagram, uno degli uomini immagine (e copertina) di questa nuova edizione di PES.