Secondo quanto raccolto da Sportitalia, Hysaj sarebbe pronto a lasciare il Napoli. Dopo aver salutato già i compagni e parte della dirigenza, l'albanese sta cercando una nuova sistemazione con il suo agente. Si è parlato tanto anche di un interessamento della Juventus, pronta a cedere Cancelo al Manchester City - a proposito: qui trovate le ultimissime sulla trattativa - e soprattutto con un Sarri in più, e cioè l'autore del suo passaggio dalla provincia d'Empoli al grande calcio di Napoli. No, stavolta pare che i due non si verranno incontro. E il motivo è molto semplice: la Juve non ha mai fatto un'offerta per il giocare. E l'Atletico Madrid ha quasi accontentato il Napoli dopo aver trovato un accordo con l'albanese.